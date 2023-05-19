Одесская спортсменка пропустит чемпионат мира: в чем причина

Смазка из Тхэквондо. Фото: google

Одесская спортсменка Рената Подолян, получившая право выступить на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, будет вынуждена пропустить соревнование. Сейчас девушка находится в составе сборной Украины в Италии, где готовится к своим международным выступлениям. Однако запрет украинским национальным командам соревноваться с представителями России и Белоруссии препятствует ей принять участие в чемпионате мира.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

Читайте также:

Чемпионат мира по тхэквондо в Баку является одним из турниров, предназначенных для начисления рейтинговых очков. Топ-5 тхэквонистов в каждой весовой категории, которые будут соревноваться на этом турнире, получат квалификацию на Олимпиаду-2024. Остальные участники будут определены на квалификационных турнирах перед Играми в Париже.

"Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как "Not National" есть нет национальности, так хитроумно они сделали. Администратор сайта какой-то уже по своему требованию может заполнить этот список. То есть они сначала сделали без национальности графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из стран-агрессорок", — отметил вице-президент федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко.

Отбор на Олимпиаду

К сожалению, запрет на участие украинских спортсменов на чемпионате мира ограничивает их шансы на увеличение своего рейтинга и квалификацию на Олимпиаду. Однако отбор на Олимпийские игры уже начался в других видах спорта, и представители Одесской области, такие как саблисты Елена Кровацкая, Алина Комащук и Андрей Ягодка, активно участвуют в этом процессе. Ирина Маловичко, мастер спорта Украины по стендовой стрельбе, уже получила олимпийскую лицензию. Другие спортсмены Одесской области надеются также представлять Украину на Олимпийских играх, и их отбор еще предусмотрен в будущем.

Напомним, на 23 апреля Одесскую область на Европейских играх-2023 будут представлять семь спортсменов. Предварительно они могут быть вовлечены в 10 видов спорта, семь из которых олимпийские.