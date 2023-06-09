В Одессе прошел турнир по плаванию: кто победил

Турнир по плаванию. Фото: НОК в Одесской области

В Одессе состоялся девятый юношеский турнир по плаванию, посвященный памяти выдающегося тренера Украины Георгия Сорочинского. Соревнования, проходившие в бассейне "Динамо", собрали 147 спортсменов из Одессы (СДЮСШОР "Динамо", СК Форма, СК "Академия спорта"), Кривого Рога и Днепра.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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Участники турнира, соревновавшиеся в разных дисциплинах, были отмечены кубками, медалями и грамотами от Одесской областной организации ФСО "Динамо". Победители получили подарки от олимпийских спортсменов. Призы были вручены победителям в дистанции 100 м свободным стилем. Это была обширная энциклопедия "Спортивное плавание. Путь к успеху" и кепка олимпийской сборной Украины. Стоит отметить, что именно дистанция 100 метров вольным стилем была особенной для Георгия Сорочинского как тренера.

Вручение призов пловцам. Фото: НОК в Одесской области

На дистанции 100 метров вольным стилем победили София Голованова (2009; 1.01,76) и Алексей Иванов (2007; 56,26), оказавшиеся лучшими среди своих спортивных коллег.

Турнир по плаванию. Фото: НОК в Одесской области

Напомним, 12 выдающихся спортсменов из Одесской области будут выступать в составе официальной делегации национальной сборной команды Украины на ІІІ Европейских играх-2023. Соревнования состоятся в период с 21 июня по 2 июля 2023 г. в Кракове-Малопольской области Польши.

Также мы писали, что на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.