Пляжі Одеси після трагедії на Каховській ГЕС: що відбувається з морською водою

Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Через катастрофу на Каховській ГЕС, яка спричинила затоплення населених пунктів, водойми у кількох регіонах вважаються небезпечними. Течія принесла побутове й органічне сміття і до берега моря в Одесі.

Які зміни відбуваються у морській воді на узбережжі і чим це загрожує, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів хімік-токсиколог Володимир Саркісян.

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"Річ не лише в тому, що органічні рештки винесло, а біда в тому, що така гігантська маса води змінила склад, притаманний морській воді. У нас зараз йде опрісна вода. І в цій воді з'явилися мікроорганізми, які зменшують концентрацію активних солей, сполук йоду та срібла. Ці мікроорганізми почнуть бурхливо розмножуватися, почнеться шалене зростання синьо-зелених водоростей", — сказав експерт.

Забруднений пляж в Одесі після Каховської катастрофи. Фото: Новини.LIVE

Що стосується хімічних забруднень води, то за даними Саркісяна, поки що немає приблизних оцінок, що було накопичено в мулі Каховського водосховища.

"Якщо б сходив поверхневий шар, то фатального нічого б не було. А оскільки вода вимиває нижче греблі все накопичене, то ми не в курсі, що там було", — додав експерт.

Нагадаємо, підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей і тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. В ОК "Південь" опублікували відео вигляду Чорного моря з висоти пташиного польоту, на якому видно екологічні наслідки терористичних дій окупантів.

Одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття щогодини стає все більше.