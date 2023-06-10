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В Одесі змінився склад морської води: хімік розповів, у чому загроза

10 червня 2023 07:05
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Пляжі Одеси після трагедії на Каховській ГЕС: що відбувається з морською водою
Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Через катастрофу на Каховській ГЕС, яка спричинила затоплення населених пунктів, водойми у кількох регіонах вважаються небезпечними. Течія принесла побутове й органічне сміття і до берега моря в Одесі. 

Які зміни відбуваються у морській воді на узбережжі і чим це загрожує, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів хімік-токсиколог Володимир Саркісян. 

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"Річ не лише в тому, що органічні рештки винесло, а біда в тому, що така гігантська маса води змінила склад, притаманний морській воді. У нас зараз йде опрісна вода. І в цій воді з'явилися мікроорганізми, які зменшують концентрацію активних солей, сполук йоду та срібла. Ці мікроорганізми почнуть бурхливо розмножуватися, почнеться шалене зростання синьо-зелених водоростей", — сказав експерт. 

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Забруднений пляж в Одесі після Каховської катастрофи. Фото: Новини.LIVE

Що стосується хімічних забруднень води, то за даними Саркісяна, поки що немає приблизних оцінок, що було накопичено в мулі Каховського водосховища. 

"Якщо б сходив поверхневий шар, то фатального нічого б не було. А оскільки вода вимиває нижче греблі все накопичене, то ми не в курсі, що там було", — додав експерт.

Нагадаємо, підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей і тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. В ОК "Південь" опублікували відео вигляду Чорного моря з висоти пташиного польоту, на якому видно екологічні наслідки терористичних дій окупантів. 

Одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття щогодини стає все більше. 

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