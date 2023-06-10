Пляжи Одессы после трагедии на Каховской ГЭС: что происходит с морской водой

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС, повлекшей затопление населенных пунктов, водоемы в нескольких регионах считаются опасными. Течение принесло бытовой мусор и органические отходы и к берегу моря в Одессе.

Какие изменения происходят в морской воде на побережье и чем это грозит, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

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"Дело не только в том, что органические остатки вынесло, а беда в том, что такая гигантская масса воды изменила состав, присущий морской воде. У нас сейчас идет опресненная вода. И в этой воде появились микроорганизмы, уменьшающие концентрацию активных солей, соединений йода и серебра. Эти микроорганизмы начнут бурно размножаться, начнется безумный рост сине-зеленых водорослей", — сказал эксперт.

Загрязненный пляж в Одессе после Каховской катастрофы Фото: Новини.LIVE

Что касается химических загрязнений воды, то по данным Саркисяна, пока нет приблизительных оценок, что было накоплено в иле Каховского водохранилища.

"Если бы сходил поверхностный слой, то рокового ничего бы не случилось. А поскольку вода вымывает ниже плотины все накопленное, то мы не в курсе, что там было", — добавил эксперт.

Напомним, подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической катастрофе. В ОК "Юг" опубликовали видео вида Черного моря с высоты птичьего полета, на котором видны экологические последствия террористических действий оккупантов.

Одесское побережье сильно загрязнилось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусора с каждым часом становится все больше.