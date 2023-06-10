Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе изменился состав морской воды: химик рассказал, в чем угроза arrow

В Одессе изменился состав морской воды: химик рассказал, в чем угроза

10 июня 2023 07:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Пляжи Одессы после трагедии на Каховской ГЭС: что происходит с морской водой
Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС, повлекшей затопление населенных пунктов, водоемы в нескольких регионах считаются опасными. Течение принесло бытовой мусор и органические отходы и к берегу моря в Одессе.

Какие изменения происходят в морской воде на побережье и чем это грозит, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

Читайте также:

"Дело не только в том, что органические остатки вынесло, а беда в том, что такая гигантская масса воды изменила состав, присущий морской воде. У нас сейчас идет опресненная вода. И в этой воде появились микроорганизмы, уменьшающие концентрацию активных солей, соединений йода и серебра. Эти микроорганизмы начнут бурно размножаться, начнется безумный рост сине-зеленых водорослей", — сказал эксперт.

null
Загрязненный пляж в Одессе после Каховской катастрофы Фото: Новини.LIVE

Что касается химических загрязнений воды, то по данным Саркисяна, пока нет приблизительных оценок, что было накоплено в иле Каховского водохранилища.

"Если бы сходил поверхностный слой, то рокового ничего бы не случилось. А поскольку вода вымывает ниже плотины все накопленное, то мы не в курсе, что там было", — добавил эксперт.

Напомним, подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической катастрофе. В ОК "Юг" опубликовали видео вида Черного моря с высоты птичьего полета, на котором видны экологические последствия террористических действий оккупантов.

Одесское побережье сильно загрязнилось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусора с каждым часом становится все больше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас