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Ночная атака по Одессе: сколько дронов и ракет сбили ВСУ

10 июня 2023 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне ночью атаковали Одессу дронами и ракетами
Последствия ночных обстрелов Одессы. Фото: Ок "Юг"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу. В результате обстрелов в городе есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Во время ночной атаки по Одессе враг использовал дроны (8 шт) и ракеты (2 шт). ВСУ удалось сбить все враждебные цели.

Однако обломки одного сбитого дрона упали в многоэтажку и повредили несколько построек поблизости. В результате погибли 3 человека, еще 26 получили ранения.

"Обломки сбитого "шахеда" попали в многоквартирный дом и повредили несколько зданий поблизости. Погибли 3 человека, 26 получили ранения и травмы разной степени. Среди них двое детей и беременная женщина", — говорится в сообщении.

Кроме того, Братчук также добавил, что в Одесской области одна ракета попала в побережье.

Напомним, ранее мы писали, что из-за катастрофы на Каховской ГЭС, повлекшей затопление населенных пунктов, водоемы в нескольких регионах считаются опасными. Течение принесло бытовой и органический мусор и к берегу моря в Одессе. В результате изменился состав морской воды.

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