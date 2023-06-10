Россияне ночью атаковали Одессу дронами и ракетами

Последствия ночных обстрелов Одессы. Фото: Ок "Юг"

В ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу. В результате обстрелов в городе есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Во время ночной атаки по Одессе враг использовал дроны (8 шт) и ракеты (2 шт). ВСУ удалось сбить все враждебные цели.

Однако обломки одного сбитого дрона упали в многоэтажку и повредили несколько построек поблизости. В результате погибли 3 человека, еще 26 получили ранения.

"Обломки сбитого "шахеда" попали в многоквартирный дом и повредили несколько зданий поблизости. Погибли 3 человека, 26 получили ранения и травмы разной степени. Среди них двое детей и беременная женщина", — говорится в сообщении.

Кроме того, Братчук также добавил, что в Одесской области одна ракета попала в побережье.

Напомним, ранее мы писали, что из-за катастрофы на Каховской ГЭС, повлекшей затопление населенных пунктов, водоемы в нескольких регионах считаются опасными. Течение принесло бытовой и органический мусор и к берегу моря в Одессе. В результате изменился состав морской воды.