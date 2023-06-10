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Атака на Одесскую область: пострадало еще 10 человек

10 июня 2023 09:25
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Атака Одесской области: еще 10 человек пострадали в области
Оказание помощи пострадавшим. Фото: ГСЧС в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В результате ночной атаки Одесской области пострадали также жители Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, повреждены жилые дома и еще 10 человек травмированы.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

"В очередной раз подчеркиваю, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в общем. Надеюсь, что все это понимают. Искренние соболезнования семьям, близким погибших. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и близких", — подчеркнул председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Отметим, ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Shahed-136/131". Силами противовоздушной обороны все БПЛА уничтожены. Обломки одного из дронов попали в квартиру 9-ти этажного дома, в результате чего возник пожар.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения: трое погибших, еще 26 пострадали, из них 3 детей. Всем оказана медицинская помощь, 3 остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, во время ночной атаки на Одессу враг использовал дроны (8 шт) и ракеты (2 шт). ВСУ удалось сбить все враждебные цели.

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