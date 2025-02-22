Одеса 22 лютого 2024: рік тому місто пережило атаку

Зруйнована будівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рівно рік тому Одеса пережила потужну повітряну атаку. Російські безпілотники та ракети атакували місто та пошкодили підприємство, на якому були люди. Троє загиблих.

Новини.LIVE сьогодні згадують про масштабну атаку на Одесу 22 лютого 2024 року.

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Ввечері 22 лютого 2024 року Одесу атакували російські безпілотники та ракети. Повітряна тривога в регіоні почалася о 21:10, коли у Повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря.

Близько 23:00 у місті пролунали вибухи. Збитий дрон впав на підприємство в прибережній зоні Одеси де загорівся швейний цех.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одну людину вдалося врятувати. Уже до вечора 23 лютого загальна кількість жертв зросла до трьох.

Зруйноване підприємство в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Росія випробовувала нову тактику

Загалом за ту ніч сили ППО збили 9 дронів Shahed-131/136. Ще дві російські ракети Х-31П і Х-22 не досягли цілей. Пізніше військові повідомили, що в ту ніч РФ випробовувала нову тактику. Разом із дронами окупанти запустили ракети зі стратегічної та тактичної авіації, ймовірно, тестуючи українську ППО перед черговою масованою ракетною атакою.

Будівля підприємства після обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Чорному морі спостерігаються озброєні ракетами "Калібр" російські кораблі. Також окупанти вночі атакували Київщину, загинула людина.