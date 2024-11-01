Подробиці удару по пожежній частині в Одесі

Атака на рятувальників в Одесі — нові подробиці, фото
Двоє рятувальників, поранених внаслідок російського удару по пожежній частині в Одесі, перебувають у лікарні. Їх стан медики оцінюють як важкий.
Журналісти Новини.LIVE побували в ураженій частині й поспілкувалися з працівниками ДСНС.
Рятувальники під ударом
Колеги розповідають, що потерпілі йшли до укриття, коли стався вибух. Більшість особового складу вже знаходилися у безпечному місці.
"Двоє чоловіків знаходилися у враженому приміщенні, прямували в укриття, і в цей момент стався вибух. Їхні тіла понівечили осколками", — розповідає начальник частини Олег Котелецький.
Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна додає, що поранених прооперували. Наразі їх стан важкий, але стабільний.
"Це черговий цинічний удар саме по нашим рятувальникам, по людям, які рятують інших людей", — наголосила вона.
Не перша атака
За словами Марини Аверіної, саме ця пожежна частина вже не вперше зазнає ворожих нападів. Зокрема, її приміщення постраждало під час одного з попередніх обстрілів. Крім того, саме у цій частині працювали двоє рятувальників, які загинули під час повторного повітряного удару РФ по Одесі 15 березня. Але, попри ворожі атаки, рятувальники продовжують працювати.
"Рятувальники — герої, титани, які не мають припиняти свою роботу ні на хвилину. Частина продовжує працювати, рятувальники продовжують працювати і готові до будь-яких викликів", — говорить Марина Аверіна.
Нагадаємо, росіяни атакували Одесу ввечері 31 жовтня. Також ми повідомляли, скільки ракет і дронів збили цієї ночі українські сили ППО.
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