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Атака на рятувальників в Одесі — нові подробиці, фото

1 листопада 2024 12:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Подробиці удару по пожежній частині в Одесі
Пошкоджена пожежна машина. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє рятувальників, поранених внаслідок російського удару по пожежній частині в Одесі, перебувають у лікарні. Їх стан медики оцінюють як важкий.

Журналісти Новини.LIVE побували в ураженій частині й поспілкувалися з працівниками ДСНС.

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Рятувальники під ударом

Колеги розповідають, що потерпілі йшли до укриття, коли стався вибух. Більшість особового складу вже знаходилися у безпечному місці.

Атака на рятувальників в Одесі — нові подробиці, фото - фото 1
Пошкоджена пожежна машина. Фото: Новини.LIVE

"Двоє чоловіків знаходилися у враженому приміщенні, прямували в укриття, і в цей момент стався вибух. Їхні тіла понівечили осколками", — розповідає начальник частини Олег Котелецький.  

Атака на рятувальників в Одесі — нові подробиці, фото - фото 2
Пошкоджена пожежна частина. Фото: Новини.LIVE

Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна додає, що поранених прооперували. Наразі їх стан важкий, але стабільний.

Атака на рятувальників в Одесі — нові подробиці, фото - фото 3
Пошкоджена пожежна частина. Фото: Новини.LIVE

"Це черговий цинічний удар саме по нашим рятувальникам, по людям, які рятують інших людей", — наголосила вона.

Атака на рятувальників в Одесі — нові подробиці, фото - фото 4
Пошкоджена пожежна частина. Фото: Новини.LIVE

Не перша атака

За словами Марини Аверіної, саме ця пожежна частина вже не вперше зазнає ворожих нападів. Зокрема, її приміщення постраждало під час одного з попередніх обстрілів. Крім того, саме у цій частині працювали двоє рятувальників, які загинули під час повторного повітряного удару РФ по Одесі 15 березня. Але, попри ворожі атаки, рятувальники продовжують працювати.

"Рятувальники — герої, титани, які не мають припиняти свою роботу ні на хвилину. Частина продовжує працювати, рятувальники продовжують працювати і готові до будь-яких викликів", — говорить Марина Аверіна.   

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу ввечері 31 жовтня. Також ми повідомляли, скільки ракет і дронів збили цієї ночі українські сили ППО.

Одеса ДСНС обстріли Одеська область Новини Одеси

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