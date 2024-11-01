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Атака на спасателей в Одессе — новые подробности, фото

1 ноября 2024 12:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Подробности удара по пожарной части в Одессе
Повреждена пожарная машина. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Двое спасателей, раненых в результате российского удара по пожарной части в Одессе, находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Журналисты Новини.LIVE побывали в пораженной части и пообщались с работниками ГСЧС.

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Коллеги рассказывают, что потерпевшие шли к укрытию, когда произошел взрыв. Большинство личного состава уже находились в безопасном месте.

Атака на спасателей в Одессе — новые подробности, фото - фото 1
Повреждена пожарная машина. Фото: Новини.LIVE

"Двое мужчин находились в пораженном помещении, направлялись в укрытие, и в этот момент произошел взрыв. Их тела изуродовали осколками", — рассказывает начальник части Олег Котелецкий.

Атака на спасателей в Одессе — новые подробности, фото - фото 2
Повреждена пожарная часть. Фото: Новини.LIVE

Спикер ГСЧС Одесчины Марина Аверина добавляет, что раненых прооперировали. Пока их состояние тяжелое, но стабильное.

Атака на спасателей в Одессе — новые подробности, фото - фото 3
Повреждена пожарная часть. Фото: Новини.LIVE

"Это очередной циничный удар именно по нашим спасателям, по людям, спасающим других людей", — подчеркнула она.

Атака на спасателей в Одессе — новые подробности, фото - фото 4
Повреждена пожарная часть. Фото: Новини.LIVE

Не первая атака

По словам Марины Авериной, именно эта пожарная часть уже не впервые подвергается вражеским нападениям. В частности, ее помещение пострадало во время одного из предварительных обстрелов. Кроме того, именно в этой части работали два спасателя, погибших во время повторного воздушного удара РФ по Одессе 15 марта. Но несмотря на вражеские атаки, спасатели продолжают работать.

"Спасатели — герои, титаны, которые не должны прекращать свою работу ни на минуту. Часть продолжает работать, спасатели продолжают работать и готовы к любым вызовам", — говорит Марина Аверина.

Напомним, россияне атаковали Одессу вечером 31 октября. Также мы сообщали, сколько ракет и дронов сбили этой ночью украинские силы ПВО.

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