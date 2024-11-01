Подробности удара по пожарной части в Одессе

Атака на спасателей в Одессе — новые подробности, фото
Двое спасателей, раненых в результате российского удара по пожарной части в Одессе, находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
Журналисты Новини.LIVE побывали в пораженной части и пообщались с работниками ГСЧС.
Спасатели под ударом
Коллеги рассказывают, что потерпевшие шли к укрытию, когда произошел взрыв. Большинство личного состава уже находились в безопасном месте.
"Двое мужчин находились в пораженном помещении, направлялись в укрытие, и в этот момент произошел взрыв. Их тела изуродовали осколками", — рассказывает начальник части Олег Котелецкий.
Спикер ГСЧС Одесчины Марина Аверина добавляет, что раненых прооперировали. Пока их состояние тяжелое, но стабильное.
"Это очередной циничный удар именно по нашим спасателям, по людям, спасающим других людей", — подчеркнула она.
Не первая атака
По словам Марины Авериной, именно эта пожарная часть уже не впервые подвергается вражеским нападениям. В частности, ее помещение пострадало во время одного из предварительных обстрелов. Кроме того, именно в этой части работали два спасателя, погибших во время повторного воздушного удара РФ по Одессе 15 марта. Но несмотря на вражеские атаки, спасатели продолжают работать.
"Спасатели — герои, титаны, которые не должны прекращать свою работу ни на минуту. Часть продолжает работать, спасатели продолжают работать и готовы к любым вызовам", — говорит Марина Аверина.
Напомним, россияне атаковали Одессу вечером 31 октября. Также мы сообщали, сколько ракет и дронов сбили этой ночью украинские силы ПВО.
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