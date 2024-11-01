Росіяни обстріляли пожежну частину в Одесі

Пожежна частина в Одесі після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Увечері 30 жовтня російські окупанти завдали удар по пожежній частині в Одесі. Постраждали рятувальники, пошкоджена техніка.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Що відомо

Внаслідок удару поранені двоє рятувальників, які прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Наразі вони перебувають у лікарні, їм надається медична допомога. Крім того, пошкоджені пожежні машини та саме приміщення частини.

Пошкоджена пожежна машина. Фото: ДСНС Одещини

"Цинічний удар по тим, хто рятує інших", — зазначили у ДСНС.

За даними Одеської обласної прокуратури, пошкоджено адміністративну будівлю пожежної частини, пожежні автоцистерни, а також автівки містян на території автостоянки, що розташована поряд.

Пошкоджене приміщення пожежної частини. Фото: ДСНС Одещини

За попередніми даними, ввечері 31 жовтня збройні сили РФ завдали ударів по Одесі авіаційними ракетами типу Х-59. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нічний бій

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну, і Одещину зокрема, безпілотниками. В цілому по країні збито 31 ворожий дрон. За попередніми даними обійшлося без жертв, але через падіння уламків пошкоджені декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Нагадаємо, Сергій Братчук розповів, що необхідно для того, аби зупинити обстріли Одеси. Раніше РФ атакувала Одещину ракетою Х-31.