Россияне обстреляли пожарную часть в Одессе

Пожарная часть в Одессе после обстрела. Фото: ГСЧС Одесчины

Вечером 30 октября российские кафиры нанесли удар по пожарной части в Одессе. Пострадали спасатели, повреждена техника.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Что известно

В результате удара ранены двое спасателей, которые направлялись к укрытию после объявления воздушной тревоги. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, повреждены пожарные машины и само помещение части.

Повреждена пожарная машина. Фото: ГСЧС Одесщины

"Циничный удар по спасающим других", — отметили в ГСЧС.

По данным Одесской областной прокуратуры, повреждено административное здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также автомобили горожан на территории расположенной рядом автостоянки.

Поврежден помещение пожарной части. Фото: ГСЧС Одесщины

По предварительным данным, вечером 31 октября вооруженные силы РФ нанесли удары по Одессе авиационными ракетами типа Х-59. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ночной бой

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину и Одесчину, в частности, беспилотниками. В целом по стране сбит 31 вражеский дрон. По предварительным данным обошлось без жертв, но из-за падения обломков повреждены несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Напомним, Сергей Братчук рассказал, что необходимо для того, чтобы остановить обстрелы Одессы. Ранее РФ атаковала Одесчину ракетой Х-31.