Ракетний авіаудар по Одещині — загинула людина

Росія атакувала Одещину ракетою Х-31 — фото
У вівторок, 29 жовтня, російська армія вдарила двома авіаційними ракетами Х-31П по Одещині. У результаті обстрілу є загиблий.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Деталі обстрілу
За інформацією правоохоронців, росіяни близько 12:25 обстріляли територію Одеського району. Ворог використав дві авіаційні ракети, попередньо "Х-31П.
"Уламки влучили у проїзну частину. 71-річний чоловік, який в цей час проходив поруч, отримав поранення несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, 29 жовтня ворог атакував Одеську область. Пуски ракет росіяни здійснили з винищувача Су-30 з акваторії Чорного моря.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області ППО працювала по розвідувальному БпЛА. Було оголошено повітряну тривогу.
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