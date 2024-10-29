Ракетний авіаудар по Одещині — загинула людина

Авіаційна ракета Х-31. Ілюстративне фото: Вікіпедія

У вівторок, 29 жовтня, російська армія вдарила двома авіаційними ракетами Х-31П по Одещині. У результаті обстрілу є загиблий.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі обстрілу

За інформацією правоохоронців, росіяни близько 12:25 обстріляли територію Одеського району. Ворог використав дві авіаційні ракети, попередньо "Х-31П.

"Уламки влучили у проїзну частину. 71-річний чоловік, який в цей час проходив поруч, отримав поранення несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Уламки ракети влучили у проїзну частину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, 29 жовтня ворог атакував Одеську область. Пуски ракет росіяни здійснили з винищувача Су-30 з акваторії Чорного моря.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області ППО працювала по розвідувальному БпЛА. Було оголошено повітряну тривогу.