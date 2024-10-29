Ракетный авиаудар по Одесской области - погиб человек

Россия атаковала Одесскую область ракетой Х-31 — фото
Во вторник, 29 октября, российская армия ударила двумя авиационными ракетами Х-31П по Одесской области. В результате обстрела есть погибший.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали обстрела
По информации правоохранителей, россияне около 12:25 обстреляли территорию Одесского района. Враг использовал две авиационные ракеты, предварительно Х-31П.
"Обломки попали в проезжую часть. 71-летний мужчина, проходивший в это время рядом, получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 29 октября враг атаковал Одесскую область. Пуски ракет россияне совершили из истребителя Су-30 из акватории Черного моря.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области ПВО работала по разведывательному БпЛА. Была объявлена воздушная тревога.
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