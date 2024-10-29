Ракетный авиаудар по Одесской области - погиб человек

Авиационная ракета Х-31. Иллюстративное фото: Википедия

Во вторник, 29 октября, российская армия ударила двумя авиационными ракетами Х-31П по Одесской области. В результате обстрела есть погибший.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали обстрела

По информации правоохранителей, россияне около 12:25 обстреляли территорию Одесского района. Враг использовал две авиационные ракеты, предварительно Х-31П.

"Обломки попали в проезжую часть. 71-летний мужчина, проходивший в это время рядом, получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обломки ракеты попали в проезжую часть. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, 29 октября враг атаковал Одесскую область. Пуски ракет россияне совершили из истребителя Су-30 из акватории Черного моря.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ПВО работала по разведывательному БпЛА. Была объявлена воздушная тревога.