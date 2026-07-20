Атака РФ на Одесу: загинули троє людей, є постраждалі
Внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Через атаку в місті виникла масштабна пожежа та було пошкоджено газову магістраль. У понеділок, 21 липня, в Одесі оголосили День жалоби за загиблими.
Про це інформує Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на Одесу 20 липня
За даними міськради, внаслідок російської атаки на Одесу 20 липня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень.
На місці влучання виникла масштабна пожежа господарської техніки на території приватного підприємства. Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено газову магістраль. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
У зв'язку із загибеллю людей 21 липня в Одесі оголосили Днем жалоби.
На знак вшанування пам'яті загиблих на адміністративних будівлях міста приспустять Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Також підприємствам, установам та організаціям міста рекомендували обмежити використання музики та утриматися від проведення розважальних заходів.
Новини.LIVE інформували, що 20 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого в місті пролунали потужні вибухи. Ворог завдав удару по об'єктах інфраструктури, де були зафіксовані влучання. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
Новини.LIVE також писали, що 20 липня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, зокрема дівчинка віком один рік і десять місяців, також були пошкоджені приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства. В одному з населених пунктів Одеського району після влучання спалахнула пожежа.
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