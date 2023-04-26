Обстріл з Чорного моря може відбутися будь-якої миті

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що росіяни у Чорному морі відчувають певний "ракетний голод" та намагаються тримати кораблі ближче до Новоросійська, загроза обстрілів "Калібрами" залишається високою. Атака може відбутися будь-якої миті.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, ворог має запас ракет і може вчинити обстріл в неочікуваний момент. Не варто зациклюватися на якихось сакральних датах.

"Ми усвідомлюємо, що 2 та 9 травня стануть для них знаковими для атаки. Але пам'ятаймо, що більшість атак здійснювало без прив'язки до сакральності. Ворог просто мав на меті знищення української нації", — наголошує речниця "Півдня".

Також вона зазначила, що розосередження флоту по усій акваторії Чорного моря може означати певну підготовку до потужного удару.

"Загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Треба усвідомлювати, що навіть доведений до критичного мінімуму запас ракет може бути застосований по території України", — додає Гуменюк.

Військові вважають, що удар по Одесі може бути помстою за атаку на тимчасово окупований Севастополь.

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що 23 березня та 24 квітня базу Чорноморського флоту в Севастополі атакували нібито з акваторії Одеси за допомогою безекіпажних катерів. Також Україну звинуватили в порушенні "зернової ініціативи".