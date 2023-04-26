Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атаки можуть бути щодня, а не тільки в сакральні дати, — Гуменюк arrow

Атаки можуть бути щодня, а не тільки в сакральні дати, — Гуменюк

26 квітня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Обстріл з Чорного моря може відбутися будь-якої миті
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри те, що росіяни у Чорному морі відчувають певний "ракетний голод" та намагаються тримати кораблі ближче до Новоросійська, загроза обстрілів "Калібрами" залишається високою. Атака може відбутися будь-якої миті. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, ворог має запас ракет і може вчинити обстріл в неочікуваний момент. Не варто зациклюватися на якихось сакральних датах.

"Ми усвідомлюємо, що 2 та 9 травня стануть для них знаковими для атаки. Але пам'ятаймо, що більшість атак здійснювало без прив'язки до сакральності. Ворог просто мав на меті знищення української нації", — наголошує речниця "Півдня".

Також вона зазначила, що розосередження флоту по усій акваторії Чорного моря може означати певну підготовку до потужного удару. 

"Загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Треба усвідомлювати, що навіть доведений до критичного мінімуму запас ракет може бути застосований по території України", — додає Гуменюк. 

Військові вважають, що удар по Одесі може бути помстою за атаку на тимчасово окупований Севастополь. 

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що 23 березня та 24 квітня базу Чорноморського флоту в Севастополі атакували нібито з акваторії Одеси за допомогою безекіпажних катерів. Також Україну звинуватили в порушенні "зернової ініціативи".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB