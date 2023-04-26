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Атаки могут быть каждый день, а не только в сакральные даты, — Гуменюк

26 апреля 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Обстрел из Черного моря может произойти в любой момент
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на то, что россияне в Черном море испытывают определенный "ракетный голод" и пытаются держать корабли ближе к Новороссийску, угроза обстрелов "Калибрамы" остается высокой. Атака может произойти в любой момент.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, враг имеет запас ракет и может совершить обстрел в неожиданный момент. Не стоит зацикливаться на каких-нибудь сакральных датах.

"Мы осознаем, что 2 и 9 мая станут для них знаковыми для атаки. Но помним, что большинство атак осуществляло без привязки к сакральности. Враг просто преследовал цель уничтожения украинской нации", — отмечает пресс-секретарь "Юга".

Также она отметила, что рассредоточение флота по всей акватории Черного моря может означать определенную подготовку к мощному удару.

"Угрозу ракетной опасности мы расцениваем как очень высокую. Надо отдавать себе отчет, что даже доведенный до критического минимума запас ракет может быть применен по территории Украины", — добавляет Гуменюк.

Военные считают, что удар по Одессе может быть местью за атаку на временно оккупированный Севастополь.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что 23 марта и 24 апреля базу Черноморского флота в Севастополе атаковали якобы из акватории Одессы с помощью безэкипажных катеров. Также Украину обвинили в нарушении "зерновой инициативы".

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