Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни не полишають спроб захопити південь України, — Гуменюк arrow

Росіяни не полишають спроб захопити південь України, — Гуменюк

21 квітня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни не полишають спроб захопити південь України
Дрон-камікадзе в польоті. Фото: reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни продовжують використовувати для атаки на півдні України дрони-камікадзе для розвідки. Окупанти таким чином намагаються дізнатися місця розташування систем ППО, зокрема на Одещині. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Вони (росіяни. — Ред.) підбирають тактику, яка для них буде більш ефективною, але все ж таки стабільно використовують 10-15 дронів за одну атаку", — наголошує речниця "Півдня".

Удари трьома хвилями

Як констатує Наталія Гуменюк, окупанти активно застосовують тактику трьох хвиль, яка, на їхню думку, є доволі ефективною.

  • перша хвиля виявляє лінію протиповітряної оборони;
  • друга намагається поцілити  по системах ППО;
  • третя атакує об'єкти інфраструктури, які і є основними цілями.

"Ми спостерігаємо, що вони підлаштовуються і намагаються розосередити зусилля протиповітряної оборони, тому що іноді змінюють напрямки навіть під час атаки", — зазначає військова. 

Ситуація на Кінбурнській косі 

За повідомленням Наталії Гуменюк ворог намагається поновити свої позиції, використовуючи суходільний коридор, і намагається атакувати. 

"За минулу добу двічі був обстріляний сам Очаків і його акваторія. Таким чином ворог намагається атакувати мирне населення, адже під удар потрапляє саме рекреаційна інфраструктура на узбережжі", — повідомляє речниця "Півдня".

Нагадаємо, протягом ночі українські захисники успішно відпрацювали по безпілотниках, які атакували мирні українські території. За попередніми даними, окупанти здійснили запуск 11 дронів, 10 із яких були збиті Силами оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB