Росіяни не полишають спроб захопити південь України

Дрон-камікадзе в польоті. Фото: reuters

Росіяни продовжують використовувати для атаки на півдні України дрони-камікадзе для розвідки. Окупанти таким чином намагаються дізнатися місця розташування систем ППО, зокрема на Одещині.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Вони (росіяни. — Ред.) підбирають тактику, яка для них буде більш ефективною, але все ж таки стабільно використовують 10-15 дронів за одну атаку", — наголошує речниця "Півдня".

Удари трьома хвилями

Як констатує Наталія Гуменюк, окупанти активно застосовують тактику трьох хвиль, яка, на їхню думку, є доволі ефективною.

перша хвиля виявляє лінію протиповітряної оборони;

друга намагається поцілити по системах ППО;

третя атакує об'єкти інфраструктури, які і є основними цілями.

"Ми спостерігаємо, що вони підлаштовуються і намагаються розосередити зусилля протиповітряної оборони, тому що іноді змінюють напрямки навіть під час атаки", — зазначає військова.

Ситуація на Кінбурнській косі

За повідомленням Наталії Гуменюк ворог намагається поновити свої позиції, використовуючи суходільний коридор, і намагається атакувати.

"За минулу добу двічі був обстріляний сам Очаків і його акваторія. Таким чином ворог намагається атакувати мирне населення, адже під удар потрапляє саме рекреаційна інфраструктура на узбережжі", — повідомляє речниця "Півдня".

Нагадаємо, протягом ночі українські захисники успішно відпрацювали по безпілотниках, які атакували мирні українські території. За попередніми даними, окупанти здійснили запуск 11 дронів, 10 із яких були збиті Силами оборони.