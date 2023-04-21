Россияне не оставляют попыток захватить юг Украины

Дрон-камикадзе в полете. Фото: reuters

Россияне продолжают использовать для атаки на юге Украины дроны-камикадзе для разведки. Оккупанты таким образом пытаются узнать места расположения систем ПВО, в частности в Одесской области.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Они [россияне. — Ред. ] подбирают тактику, которая для них будет более эффективной, но все же стабильно используют 10-15 дронов за одну атаку", — отмечает пресс-секретарь "Юга".

Удары тремя волнами

Как констатирует Наталья Гуменюк, оккупанты активно применяют тактику трех волн, которая, по их мнению, достаточно эффективна.

первая волна обнаруживает линию противовоздушной обороны;

вторая пытается попасть по системам ПВО;

третья атакует объекты инфраструктуры, которые и являются основными целями.

"Мы наблюдаем, что они подстраиваются и пытаются рассредоточить усилия противовоздушной обороны, потому что иногда меняют направления даже во время атаки", — отмечает военная.

Ситуация на Кинбурнской косе

По сообщению Натальи Гуменюк, враг пытается восстановить свои позиции, используя сухопутный коридор, и пытается атаковать.

"За минувшие сутки дважды был обстрелян сам Очаков и его акватория. Таким образом, враг пытается атаковать мирное население, ведь под удар попадает именно рекреационная инфраструктура на побережье", — сообщает пресс-секретарь "Юга".

Напомним, в течение ночи украинские защитники успешно отработали по беспилотникам, атаковавшим мирные украинские территории. По предварительным данным, оккупанты осуществили запуск 11 дронов, 10 из которых были сбиты Силами обороны.