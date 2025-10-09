Bloomberg: атаки дронів скоротили переробку нафти в Росії

Дим після удару по одному з НПЗ Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Атаки українських дронів по нафтозаводах у Новоросійську та Криму призвели до різкого зниження переробки нафти. Натомість зросло вивезення сировини морем — на сотні тисяч барелів на день. Порти працюють на межі, а в самій країні почали відчувати нестачу пального.

Про це повідомляє Bloomberg.

Атаки на НПЗ

З початку серпня українські безпілотники атакували щонайменше 28 російських нафтопідприємств, зокрема на узбережжі Чорного моря. Через їхнє пошкодження Росія зменшила виробництво пального, а експорт сирої нафти зріс. За даними Bloomberg, нинішнє падіння стало найглибшим за п’ять років: у жовтні росіяни переробляють близько 4,86 млн барелів на добу — це на майже пів мільйона менше, ніж у липні.

Аналітики компанії OilX зазначають, що морський експорт зріс на 435 тисяч барелів щодня. Тобто більша частина нафти тепер іде за кордон, а не в переробку. За оцінками Bloomberg, удари дронів зачепили понад третину основних нафтозаводів країни. Водночас не всі атаки були точними, а пошкоджені підприємства Росія намагається швидко відновити.

Збільшення експорту створило навантаження на головні порти — Приморськ, Усть-Лугу та Новоросійськ. Вони працюють на межі можливостей, що підсилює ризики зривів постачання пального всередині Росії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна атакувала ворожу НПЗ у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму. Також ми писали, що під ударом опинився й один із найбільших НПЗ РФ у м. Кіриші Ленінградської області.