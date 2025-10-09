Bloomberg: атаки дронов сократили переработку нефти в России

Дым после удара по одному из НПЗ России. Фото иллюстративное: росСМИ

Атаки украинских дронов по нефтезаводам в Новороссийске и Крыму привели к резкому снижению переработки нефти. Зато вырос вывоз сырья морем — на сотни тысяч баррелей в день. Порты работают на пределе, а в самой стране начали испытывать недостаток топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Атаки на НПЗ

С начала августа украинские беспилотники атаковали по меньшей мере 28 российских нефтепредприятий, в том числе на побережье Черного моря. Из-за их повреждения Россия уменьшила производство топлива, а экспорт сырой нефти вырос. По данным Bloomberg, нынешнее падение стало самым глубоким за пять лет: в октябре россияне перерабатывают около 4,86 млн баррелей в сутки — это почти на полмиллиона меньше, чем в июле.

Аналитики компании OilX отмечают, что морской экспорт вырос на 435 тысяч баррелей ежедневно. То есть большая часть нефти теперь идет за границу, а не в переработку. По оценкам Bloomberg, удары дронов задели более трети основных нефтезаводов страны. При этом не все атаки были точными, а поврежденные предприятия Россия пытается быстро восстановить.

Увеличение экспорта создало нагрузку на главные порты — Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск. Они работают на пределе возможностей, что усиливает риски срывов поставок топлива внутри России.

Напомним, мы сообщали, что Украина атаковала вражеский НПЗ в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма. Также мы писали, что под ударом оказался один из крупнейших НПЗ РФ в г. Кириши, Ленинградской области.