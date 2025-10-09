Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки на Крым и нефтебазы — в РФ упала переработка нефти

Атаки на Крым и нефтебазы — в РФ упала переработка нефти

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:35
Bloomberg: атаки дронов сократили переработку нефти в России
Дым после удара по одному из НПЗ России. Фото иллюстративное: росСМИ

Атаки украинских дронов по нефтезаводам в Новороссийске и Крыму привели к резкому снижению переработки нефти. Зато вырос вывоз сырья морем — на сотни тысяч баррелей в день. Порты работают на пределе, а в самой стране начали испытывать недостаток топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Атаки на НПЗ

С начала августа украинские беспилотники атаковали по меньшей мере 28 российских нефтепредприятий, в том числе на побережье Черного моря. Из-за их повреждения Россия уменьшила производство топлива, а экспорт сырой нефти вырос. По данным Bloomberg, нынешнее падение стало самым глубоким за пять лет: в октябре россияне перерабатывают около 4,86 млн баррелей в сутки — это почти на полмиллиона меньше, чем в июле.

Аналитики компании OilX отмечают, что морской экспорт вырос на 435 тысяч баррелей ежедневно. То есть большая часть нефти теперь идет за границу, а не в переработку. По оценкам Bloomberg, удары дронов задели более трети основных нефтезаводов страны. При этом не все атаки были точными, а поврежденные предприятия Россия пытается быстро восстановить.

Увеличение экспорта создало нагрузку на главные порты — Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск. Они работают на пределе возможностей, что усиливает риски срывов поставок топлива внутри России.

Напомним, мы сообщали, что Украина атаковала вражеский НПЗ в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма. Также мы писали, что под ударом оказался один из крупнейших НПЗ РФ в г. Кириши, Ленинградской области.

Одесса НПЗ Одесская область нефть Новости Одессы атака нефтебаза
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации