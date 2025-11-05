Стало відомо, скільки суден постраждало в портах Одещини

Судно, яке постраждало внаслідок атаки на Одещину. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Telegram

За дев’ять місяців 2025 року на території портів Одеської області зафіксували 11 російських атак на судна. Унаслідок ударів пошкоджено понад 10 цивільних і один військовий корабель. Найбільше інцидентів сталося влітку — у липні та серпні, коли ворог посилив обстріли прибережної зони.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Реклама

Читайте також:

Удари по портах

Із січня по вересень 2025 року в портах Одещини зафіксовано 11 атак на судна. За словами Андрія Клименка, під ударами опинилися 14 суден — 13 цивільних та один військовий. Атаки здійснювалися балістичними ракетами, ударними безпілотниками, морськими мінами та катерами-камікадзе. Найчастіше обстріли фіксували в портах Одеси, Чорноморська, Ізмаїла, а також у гирлі Дунаю та прибережній акваторії Чорного моря.

Найінтенсивніші обстріли відбулися в липні та серпні — по п’ять атак у кожному з місяців. Зокрема, у серпні російські війська вдарили по військовому кораблю "Сімферополь" у гирлі Дунаю. Тоді загинув один моряк. У травні зафіксували один інцидент, у березні — три, а в червні, вересні та квітні атак не було. У перші два місяці року повідомлень про пошкодження суден не надходило.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у росіян проблеми з експортом через удар по порту в Туапсе. Також ми писали, що у порту "Кавказ" спалахнув російський буксир.