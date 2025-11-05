Видео
Україна
Атаки на порты — россияне повредили 14 судов в Одесской области

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 11:26
обновлено: 11:40
Стало известно, сколько судов пострадали в портах Одесской области
Судно, которое пострадало в результате атаки в Одесской области. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский/Telegram

За девять месяцев 2025 года на территории портов Одесской области зафиксировали 11 российских атак на суда. В результате ударов повреждено более 10 гражданских и один военный корабль. Больше всего инцидентов произошло летом — в июле и августе, когда враг усилил обстрелы прибрежной зоны.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

Читайте также:

Удары по портам

С января по сентябрь 2025 года в портах Одесской области зафиксировано 11 атак на суда. По словам Андрея Клименко, под ударами оказались 14 судов — 13 гражданских и одно военное. Атаки осуществлялись баллистическими ракетами, ударными беспилотниками, морскими минами и катерами-камикадзе. Чаще всего обстрелы фиксировали в портах Одессы, Черноморска, Измаила, а также в устье Дуная и прибрежной акватории Черного моря.

Самые интенсивные обстрелы произошли в июле и августе — по пять атак в каждом из месяцев. В частности, в августе российские войска ударили по военному кораблю "Симферополь" в устье Дуная. Тогда погиб один моряк. В мае зафиксировали один инцидент, в марте — три, а в июне, сентябре и апреле атак не было. В первые два месяца года сообщений о повреждении судов не поступало.

Напомним, мы сообщали, что у россиян проблемы с экспортом из-за удара по порту в Туапсе. Также мы писали, что в порту "Кавказ" вспыхнул российский буксир.

Одесса корабль Одесская область Одесский порт Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
