В Одесі зникло світло в Київському районі через аварію

Сьогодні, 21 жовтня, у частині Київського та Хаджибейського районів Одеси зранку сталося аварійне відключення електроенергії. Енергетики повідомили, що причиною стала локальна несправність у мережі. Тим часом у трьох інших районах міста тривають планові ремонтні роботи.

Про це повідомили в ДТЕК.

Аварійне відключення

Близько 10:00 у Київському та Хаджибейському районах Одеси сталося аварійне відключення електроенергії. У деяких будинках зникло світло, а робота частини підприємств і торгових закладів тимчасово зупинилася. В "ДТЕК Одеські електромережі" пояснили, що причиною став локальний збій у мережі. На місці вже працюють ремонтні бригади, які обіцяють якнайшвидше відновити електропостачання.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

