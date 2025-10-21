Видео
Видео

Аварийное отключение электроэнергии в Одессе

Аварийное отключение электроэнергии в Одессе

Дата публикации 21 октября 2025 11:16
обновлено: 11:19
В Одессе пропал свет в Киевском районе из-за аварии
Энергетики чинят электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 октября, в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы утром произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики сообщили, что причиной стала локальная неисправность в сети. Тем временем в трех других районах города продолжаются плановые ремонтные работы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Аварийное отключение

Около 10:00 в Киевском и Хаджибейском районах Одессы произошло аварийное отключение электроэнергии. В некоторых домах пропал свет, а работа части предприятий и торговых заведений временно остановилась. В "ДТЭК Одесские электросети" объяснили, что причиной стал локальный сбой в сети. На месте уже работают ремонтные бригады, которые обещают как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как жителям Украины платить меньше за электроснабжение. Также мы сообщали о том, сколько харьковчане будут платить за коммунальные в следующем месяце.

