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Аварійне відключення водопостачання в Одесі — адреси бюветів

5 грудня 2024 11:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Обмеження водопостачання в Одесі: адреси та час відключень
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі сьогодні, 5 грудня, через аварійні ремонтні роботи чимало містян залишилися без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 16:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Води не буде до 15:00.

  • вул. Євгена Танцюри;
  • вул. Івана та Юрія Лип;
  • Євгена Чикаленка (№ 66-74);
  • вул. Героїв Крут.

Води не буде до 16:00.

  • вул. Академіка Філатова;
  • вул. Південна;
  • вул. Прохорівська;
  • вул. М'ясоїдівська;
  • вул. Пішонівська;
  • вул. Пастера;
  • вул. Старопортофранківська;
  • вул. Ольгіївська;
  • вул. Олександра Кутузакія;
  • вул. Тараса Кузьміна;
  • вул. Асташкіна (частково).

Води не буде до 20:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Україні планують переглянути тарифи на воду. Також ми повідомляли, що в Одеській області з'являться нові артезіанські свердловини. 

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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