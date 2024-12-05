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Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — адреса бюветов

5 декабря 2024 11:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Ограничение водоснабжения в Одессе: адреса и время отключения
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 5 декабря, из-за аварийных ремонтных работ немало горожан остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

Воды не будет до 15:00.

  • ул. Евгения Танцуры;
  • ул. Ивана и Юрия Лип;
  • Евгения Чикаленко (№66-74);
  • ул. Героев Крут.

Воды не будет до 16:00.

  • ул. Академика Филатова;
  • ул. Южная;
  • ул. Прохоровская;
  • ул. Мясоедовская;
  • ул. Пишоновская;
  • ул. Пастера;
  • ул. Старопортофранковская;
  • ул. Ольгиевская;
  • ул. Александра Кутузакия;
  • ул. Тараса Кузьмина;
  • ул. Асташкина (частично).

Воды не будет до 20:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Украине планируют пересмотреть тарифы на воду. Также мы сообщали, что в Одесской области появятся новые артезианские буровые скважины.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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