Ограничение водоснабжения в Одессе: адреса и время отключения

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

В Одессе сегодня, 5 декабря, из-за аварийных ремонтных работ немало горожан остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

Воды не будет до 15:00.

ул. Евгения Танцуры;

ул. Ивана и Юрия Лип;

Евгения Чикаленко (№66-74);

ул. Героев Крут.

Воды не будет до 16:00.

ул. Академика Филатова;

ул. Южная;

ул. Прохоровская;

ул. Мясоедовская;

ул. Пишоновская;

ул. Пастера;

ул. Старопортофранковская;

ул. Ольгиевская;

ул. Александра Кутузакия;

ул. Тараса Кузьмина;

ул. Асташкина (частично).

Воды не будет до 20:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Украине планируют пересмотреть тарифы на воду. Также мы сообщали, что в Одесской области появятся новые артезианские буровые скважины.