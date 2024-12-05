Ограничение водоснабжения в Одессе: адреса и время отключения

Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — адреса бюветов
В Одессе сегодня, 5 декабря, из-за аварийных ремонтных работ немало горожан остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
Воды не будет до 15:00.
- ул. Евгения Танцуры;
- ул. Ивана и Юрия Лип;
- Евгения Чикаленко (№66-74);
- ул. Героев Крут.
Воды не будет до 16:00.
- ул. Академика Филатова;
- ул. Южная;
- ул. Прохоровская;
- ул. Мясоедовская;
- ул. Пишоновская;
- ул. Пастера;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Ольгиевская;
- ул. Александра Кутузакия;
- ул. Тараса Кузьмина;
- ул. Асташкина (частично).
Воды не будет до 20:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Украине планируют пересмотреть тарифы на воду. Также мы сообщали, что в Одесской области появятся новые артезианские буровые скважины.
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