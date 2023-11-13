Аварійні відключення — хто з мешканців Одещини залишиться завтра без води

Відключення води. Фото: pixabay

Завтра, 14 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Пересипського району та передмістя попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води

ж/м Нова Слобідка,

Хутірська,

Агрономічна,

Котляревського,

с. Усатове,

с. Нерубайське.

Бювети у Пересипському районі

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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