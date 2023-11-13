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Аварійні відключення — хто з мешканців Одещини залишиться завтра без води

13 листопада 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — хто з мешканців Одещини залишиться завтра без води
Відключення води. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 14 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Пересипського району та передмістя попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні. 

 Де не буде води

  • ж/м Нова Слобідка,
  • Хутірська,
  • Агрономічна,
  • Котляревського,
  • с. Усатове,
  • с. Нерубайське. 

Бювети у Пересипському районі

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

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