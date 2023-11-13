Аварійні відключення — хто з мешканців Одещини залишиться завтра без води
Завтра, 14 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Пересипського району та передмістя попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води
- ж/м Нова Слобідка,
- Хутірська,
- Агрономічна,
- Котляревського,
- с. Усатове,
- с. Нерубайське.
Бювети у Пересипському районі
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".
Читайте Новини.LIVE!