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Аварийные отключения — кто из жителей Одесчины останется завтра без воды

13 ноября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аварийные отключения — кто из жителей Одесчины останется завтра без воды
Отключение воды. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 14 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жители Пересыпского района и пригорода предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • ж/м Новая Слободка,
  • Хуторская,
  • Агрономическая,
  • Котляревского,
  • с. Усатово,
  • с. Нерубайское.

Бюветы в Пересыпском районе

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, украинцы, планирующие оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, вскоре смогут это сделать максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

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