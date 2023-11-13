Аварийные отключения — кто из жителей Одесчины останется завтра без воды
Завтра, 14 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жители Пересыпского района и пригорода предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
- ж/м Новая Слободка,
- Хуторская,
- Агрономическая,
- Котляревского,
- с. Усатово,
- с. Нерубайское.
Бюветы в Пересыпском районе
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, украинцы, планирующие оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, вскоре смогут это сделать максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".
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