Аварийные отключения — кто из жителей Одесчины останется завтра без воды

Отключение воды. Фото: pixabay

Завтра, 14 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жители Пересыпского района и пригорода предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

ж/м Новая Слободка,

Хуторская,

Агрономическая,

Котляревского,

с. Усатово,

с. Нерубайское.

Бюветы в Пересыпском районе

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, украинцы, планирующие оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, вскоре смогут это сделать максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".