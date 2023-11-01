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Деякі одесити сьогодні залишаться без води

1 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Деякі одесити сьогодні залишаться без води
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 листопада, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до вечора, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Героїв Крут, 38-54;
  • вул. Іцхака Рабіна, 15;
  • Воєнний узвіз — усі будинки;
  • вул. Приморська — усі будинки;
  • вул. Фонтанська дорога, 55;
  • вул. Заньковецької, 7/7. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, що з 1 листопада для деяких одеситів зросте тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься. Новини.LIVE зібрали основні зміни у комунальних тарифах. 

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