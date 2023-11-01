Деякі одесити сьогодні залишаться без води
Сьогодні, 1 листопада, декілька сотень одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до вечора, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Героїв Крут, 38-54;
- вул. Іцхака Рабіна, 15;
- Воєнний узвіз — усі будинки;
- вул. Приморська — усі будинки;
- вул. Фонтанська дорога, 55;
- вул. Заньковецької, 7/7.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що з 1 листопада для деяких одеситів зросте тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься. Новини.LIVE зібрали основні зміни у комунальних тарифах.
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