Некоторые одесситы сегодня останутся без воды
Сегодня, 1 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Героев Крут, 38-54;
- ул. Ицхака Рябина, 15;
- Военный спуск — все дома;
- ул. Приморская — все дома;
- ул. Фонтанская дорога, 55;
- ул. Заньковецкой, 7/7.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что с 1 ноября для некоторых одесситов вырастет тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься. Новини.LIVE собрали основные изменения в коммунальных тарифах.
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