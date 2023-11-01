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Некоторые одесситы сегодня останутся без воды

1 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Некоторые одесситы сегодня останутся без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Героев Крут, 38-54;
  • ул. Ицхака Рябина, 15;
  • Военный спуск — все дома;
  • ул. Приморская — все дома;
  • ул. Фонтанская дорога, 55;
  • ул. Заньковецкой, 7/7.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что с 1 ноября для некоторых одесситов вырастет тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься. Новини.LIVE собрали основные изменения в коммунальных тарифах.

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