Аварійні відключення — хто з одеситиів залишиться без води

Вода у крані. Фото: freepik

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 7 березня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 7 березня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:

Італійський бульвар;

Гімназична;

Пантелеймонівська;

Л.Шмідта.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.



Нагадаємо, що збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.



Також ми писали, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості.