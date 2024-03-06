Аварійні відключення — хто з одеситиів залишиться без води
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 7 березня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 7 березня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:
- Італійський бульвар;
- Гімназична;
- Пантелеймонівська;
- Л.Шмідта.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Нагадаємо, що збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.
Також ми писали, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості.
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