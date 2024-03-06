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Аварійні відключення — хто з одеситиів залишиться без води

6 березня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійні відключення — хто з одеситиів залишиться без води
Вода у крані. Фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 7 березня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 7 березня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста: 

  • Італійський бульвар;
  • Гімназична;
  • Пантелеймонівська;
  • Л.Шмідта.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, що збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Також ми писали, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості. 

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