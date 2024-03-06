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Аварийные отключения — кто из одесситов останется без воды

6 марта 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Аварийные отключения — кто из одесситов останется без воды
Вода в кране. Фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 7 марта в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 7 марта 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:

  • Итальянский бульвар;
  • Гимназическая;
  • Пантелеймоновская;
  • Л.Шмидта.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.

Также мы писали, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

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Одесса
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