Аварийные отключения — кто из одесситов останется без воды
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 7 марта в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 7 марта 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:
- Итальянский бульвар;
- Гимназическая;
- Пантелеймоновская;
- Л.Шмидта.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, что ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.
Также мы писали, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.
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