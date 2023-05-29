Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чорноморськ без води: у чому проблема arrow

Чорноморськ без води: у чому проблема

29 травня 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Під Одесою пів міста залишилося без водопостачання
Комунальники працюють над відновленням водопостачання. Фото: Василь Гуляєв
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

29 травня у м.Чорноморськ відбувся прорив водопровідної магістралі. В результаті, близько половини мешканців міста лишилися без водопостачання.

Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.

Читайте також:

Перш ніж розпочати роботу із ліквідації прориву, за словами мера, довелося детально вивчити територію, бо на місці аварії проходять міські комунікації.

"Детальнішу інформацію щодо ситуації із водопостачанням я надам о 17:00 годині: який тут прорив, що тут, ну і вже роз’ясню, що ми робитимемо далі і як. Якщо буде затримка, звичайно, місто надсилатиме водовози з технічною водою у двори", — повідомив Гуляєв.

За його словами, водопровідні труби у місті перебувають не в кращому стані. Лише протягом вихідних комунальники ліквідували близько шести проривів.

Зазначимо, 29 травня протягом дня деякі одесити залишилися без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Нагадаємо, через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB