Під Одесою пів міста залишилося без водопостачання

Чорноморськ без води: у чому проблема
29 травня у м.Чорноморськ відбувся прорив водопровідної магістралі. В результаті, близько половини мешканців міста лишилися без водопостачання.
Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.
Перш ніж розпочати роботу із ліквідації прориву, за словами мера, довелося детально вивчити територію, бо на місці аварії проходять міські комунікації.
"Детальнішу інформацію щодо ситуації із водопостачанням я надам о 17:00 годині: який тут прорив, що тут, ну і вже роз’ясню, що ми робитимемо далі і як. Якщо буде затримка, звичайно, місто надсилатиме водовози з технічною водою у двори", — повідомив Гуляєв.
За його словами, водопровідні труби у місті перебувають не в кращому стані. Лише протягом вихідних комунальники ліквідували близько шести проривів.
Зазначимо, 29 травня протягом дня деякі одесити залишилися без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.
Нагадаємо, через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".