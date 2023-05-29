Під Одесою пів міста залишилося без водопостачання

Комунальники працюють над відновленням водопостачання. Фото: Василь Гуляєв

29 травня у м.Чорноморськ відбувся прорив водопровідної магістралі. В результаті, близько половини мешканців міста лишилися без водопостачання.

Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.

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Перш ніж розпочати роботу із ліквідації прориву, за словами мера, довелося детально вивчити територію, бо на місці аварії проходять міські комунікації.

"Детальнішу інформацію щодо ситуації із водопостачанням я надам о 17:00 годині: який тут прорив, що тут, ну і вже роз’ясню, що ми робитимемо далі і як. Якщо буде затримка, звичайно, місто надсилатиме водовози з технічною водою у двори", — повідомив Гуляєв.

За його словами, водопровідні труби у місті перебувають не в кращому стані. Лише протягом вихідних комунальники ліквідували близько шести проривів.

Зазначимо, 29 травня протягом дня деякі одесити залишилися без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Нагадаємо, через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".