Под Одессой пол города осталось без водоснабжения

Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения. Фото: Василий Гуляев

29 мая в г. Черноморске произошел прорыв водопроводной магистрали. В результате около половины жителей города остались без водоснабжения.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

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Прежде чем начать работу по ликвидации прорыва, по словам мэра, пришлось подробно изучить территорию, потому что на месте аварии проходят городские коммуникации.

"Подробнее информацию о ситуации с водоснабжением я предоставлю в 17:00: какой здесь прорыв, что здесь, ну и уже разъясню, что мы будем делать дальше и как. Если будет задержка, конечно, город будет посылать водовозы с технической водой во дворы", — сообщил Гуляев.

По его словам, водопроводные трубы в городе находятся не в лучшем состоянии. Только за выходные коммунальщики ликвидировали около шести прорывов.

Отметим, 29 мая в течение дня некоторые одесситы остались без водоснабжения. Причина – проведение аварийно-ремонтных работ.

Напомним, из-за ночного обстрела в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".