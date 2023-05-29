Под Одессой пол города осталось без водоснабжения

Черноморск без воды: в чем проблема
29 мая в г. Черноморске произошел прорыв водопроводной магистрали. В результате около половины жителей города остались без водоснабжения.
Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.
Прежде чем начать работу по ликвидации прорыва, по словам мэра, пришлось подробно изучить территорию, потому что на месте аварии проходят городские коммуникации.
"Подробнее информацию о ситуации с водоснабжением я предоставлю в 17:00: какой здесь прорыв, что здесь, ну и уже разъясню, что мы будем делать дальше и как. Если будет задержка, конечно, город будет посылать водовозы с технической водой во дворы", — сообщил Гуляев.
По его словам, водопроводные трубы в городе находятся не в лучшем состоянии. Только за выходные коммунальщики ликвидировали около шести прорывов.
Отметим, 29 мая в течение дня некоторые одесситы остались без водоснабжения. Причина – проведение аварийно-ремонтных работ.
Напомним, из-за ночного обстрела в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".