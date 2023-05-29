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Черноморск без воды: в чем проблема

29 мая 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Под Одессой пол города осталось без водоснабжения
Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения. Фото: Василий Гуляев
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

29 мая в г. Черноморске произошел прорыв водопроводной магистрали. В результате около половины жителей города остались без водоснабжения.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

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Прежде чем начать работу по ликвидации прорыва, по словам мэра, пришлось подробно изучить территорию, потому что на месте аварии проходят городские коммуникации.

"Подробнее информацию о ситуации с водоснабжением я предоставлю в 17:00: какой здесь прорыв, что здесь, ну и уже разъясню, что мы будем делать дальше и как. Если будет задержка, конечно, город будет посылать водовозы с технической водой во дворы", — сообщил Гуляев.

По его словам, водопроводные трубы в городе находятся не в лучшем состоянии. Только за выходные коммунальщики ликвидировали около шести прорывов.

Отметим, 29 мая в течение дня некоторые одесситы остались без водоснабжения. Причина – проведение аварийно-ремонтных работ.

Напомним, из-за ночного обстрела в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

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