Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мешканці Миколаєва два дні будуть без води arrow

Мешканці Миколаєва два дні будуть без води

28 травня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Мешканці Миколаєва два дні будуть без води
Припинення водопостачання. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У деяких будинках Миколаєва два дні не буде води. Причина — ремонт водопровідної мережі.

Про це повідомляє ДКП "Миколаївводоканал".

Читайте також:

Йдеться про будинки, розташовані за адресами:

  • вулиця Першотравнева, 109, 111;
  • вулиця Новобузька, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 128;
  • вулиця Троїцька 220, 222;
  • вулиця Електронна 61.

Води у зазначених будинках не буде з 9 години 29 травня і до 20 години 31 травня.

Причина — ремонт водопровідної мережі.

Зазначимо, 12 квітня 2022 року через удар російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води. В Департаменті житлово-комунального господарства міськради створили онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води. Дані оновлюють щодня.

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB