Мешканці Миколаєва два дні будуть без води

Припинення водопостачання. Фото: pixabay

У деяких будинках Миколаєва два дні не буде води. Причина — ремонт водопровідної мережі.

Про це повідомляє ДКП "Миколаївводоканал".

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Йдеться про будинки, розташовані за адресами:

вулиця Першотравнева, 109, 111;

вулиця Новобузька, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 128;

вулиця Троїцька 220, 222;

вулиця Електронна 61.

Води у зазначених будинках не буде з 9 години 29 травня і до 20 години 31 травня.

Причина — ремонт водопровідної мережі.

Зазначимо, 12 квітня 2022 року через удар російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води. В Департаменті житлово-комунального господарства міськради створили онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води. Дані оновлюють щодня.

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.