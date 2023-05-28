Жители Николаева два дня будут без воды
В некоторых домах Николаева два дня не будет воды. Причина — ремонт водопроводной сети.
Об этом сообщает ГКП "Николаевводоканал".
Речь идет о домах, расположенных по адресам:
- улица Первомайская, 109, 111;
- улица Новобугская, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 128;
- улица Троицкая 220, 222;
- улица Электронная 61.
Воды в указанных домах не будет с 9 часов 29 мая и до 20 часов 31 мая.
Причина — ремонт водопроводной сети.
Отметим, 12 апреля 2022 года из-за удара российских войск по водопроводу Днепр-Николаев на территории Херсонской области Николаев остался без питьевой воды. В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета создали онлайн-карту, на которой указаны пункты разлива технической и питьевой воды. Данные обновляются каждый день.
Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.