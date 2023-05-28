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Жители Николаева два дня будут без воды

28 мая 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Жители Николаева два дня будут без воды
Прекращение водоснабжения. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В некоторых домах Николаева два дня не будет воды. Причина — ремонт водопроводной сети.

Об этом сообщает ГКП "Николаевводоканал".

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Речь идет о домах, расположенных по адресам:

  • улица Первомайская, 109, 111;
  • улица Новобугская, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 128;
  • улица Троицкая 220, 222;
  • улица Электронная 61.

Воды в указанных домах не будет с 9 часов 29 мая и до 20 часов 31 мая.

Причина — ремонт водопроводной сети.

Отметим, 12 апреля 2022 года из-за удара российских войск по водопроводу Днепр-Николаев на территории Херсонской области Николаев остался без питьевой воды. В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета создали онлайн-карту, на которой указаны пункты разлива технической и питьевой воды. Данные обновляются каждый день.

Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

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