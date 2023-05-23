В Одесі почнуть блокувати картки боржників за воду

Людина набирає воду в склянку. Фото: google

Незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Читайте також:

Суд без боржника

Нові законодавчі норми спрощують процедуру стягнення комунальних боргів. Після подання заяви до суду та винесення судового рішення проходить всього 5 днів, і присутність боржника на засіданні не є обов'язковою.

Загальний борг майже пів мільярда

З урахуванням загальної заборгованості споживачів перед "Інфоксводоканалом", що перевищує 450 мільйонів гривень, юристи підприємства використовують всі законодавчі можливості, щоб забезпечити стабільне водопостачання міста, особливо в умовах воєнного часу. Щодня до суду подаються приблизно 150 заявок, незалежно від суми боргу. За останній період передано до судового розгляду близько 3500 матеріалів, а цей показник лише зростає.

Борг можна реструктуризувати

Водночас спеціалісти "Інфоксводоканалу" закликають мешканців Одеси уникати накопичення боргів, щоб уникнути неприємних сюрпризів, пов'язаних із блокуванням картки під час покупок. У разі фінансових труднощів постачальник послуг завжди готовий піти назустріч споживачам і запропонувати реструктуризацію боргу.

Онлайн оплата

Для швидкої та безпечної оплати введені сервіси дистанційного обслуговування. На вебсайті підприємства можна сплатити за воду одним кліком без реєстрації та комісій, використовуючи карту будь-якого банку. За допомогою чат-ботів у Viber та Telegram можна зручно перевірити стан особового рахунку, передати показання та здійснити оплату.

Нагадаємо, компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.