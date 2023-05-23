В Одесі почнуть блокувати картки боржників за воду
Незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.
Про це повідомляє "Інфоксводоканал".
Суд без боржника
Нові законодавчі норми спрощують процедуру стягнення комунальних боргів. Після подання заяви до суду та винесення судового рішення проходить всього 5 днів, і присутність боржника на засіданні не є обов'язковою.
Загальний борг майже пів мільярда
З урахуванням загальної заборгованості споживачів перед "Інфоксводоканалом", що перевищує 450 мільйонів гривень, юристи підприємства використовують всі законодавчі можливості, щоб забезпечити стабільне водопостачання міста, особливо в умовах воєнного часу. Щодня до суду подаються приблизно 150 заявок, незалежно від суми боргу. За останній період передано до судового розгляду близько 3500 матеріалів, а цей показник лише зростає.
Борг можна реструктуризувати
Водночас спеціалісти "Інфоксводоканалу" закликають мешканців Одеси уникати накопичення боргів, щоб уникнути неприємних сюрпризів, пов'язаних із блокуванням картки під час покупок. У разі фінансових труднощів постачальник послуг завжди готовий піти назустріч споживачам і запропонувати реструктуризацію боргу.
Онлайн оплата
Для швидкої та безпечної оплати введені сервіси дистанційного обслуговування. На вебсайті підприємства можна сплатити за воду одним кліком без реєстрації та комісій, використовуючи карту будь-якого банку. За допомогою чат-ботів у Viber та Telegram можна зручно перевірити стан особового рахунку, передати показання та здійснити оплату.
Нагадаємо, компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.