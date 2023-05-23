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В Одессе начнут блокировать карты должников за воду

23 мая 2023 14:44
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе начнут блокировать карты должников за воду
Человек набирает воду в стакан. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

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Новые законодательные нормы упрощают процедуру взыскания коммунальных долгов. После подачи заявления в суд и вынесения судебного решения проходит всего 5 дней, и присутствие должника на заседании необязательно.

Общий долг почти полмиллиарда

С учетом общей задолженности потребителей перед Инфоксводоканалом, превышающей 450 миллионов гривен, юристы предприятия используют все законодательные возможности, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение города, особенно в условиях военного времени. Ежедневно в суд подается около 150 заявок, независимо от суммы долга. За последний период передано в судебное разбирательство около 3500 материалов, а этот показатель только растет.

Долг можно реструктуризировать

В то же время, специалисты "Инфоксводоканала" призывают жителей Одессы избегать накопления долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов, связанных с блокировкой карты во время покупок. В случае финансовых затруднений поставщик услуг всегда готов пойти навстречу потребителям и предложить реструктуризацию долга.

Онлайн оплата

Для быстрой и безопасной оплаты введены услуги дистанционного обслуживания. На вебсайте предприятия можно оплатить воду одним кликом без регистрации и комиссий, используя карту любого банка. С помощью чат-ботов в Viber и Telegram можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

Напомним, компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

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