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Декотрі одесити сьогодні залишилися без водопостачання

29 травня 2023 12:56
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Декотрі одесити сьогодні залишилися без водопостачання
Одесит набирає воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

29 травня протягом дня деякі одесити будуть без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Без води орієнтовно до 15:00 залишилися  мешканці наступних вулиць:

  • Елеваторна
  • 4-й Житомирський провулок
  • Овідіопольська дорога
  • Житомирська
  • Танкістів
  • Гайова
  • Прирейкова.

Жителям вулиці Михайлівської водопостачання обіцяють відновити о 18:00.

За інформацією Інфоксводоканалу, причиною відключення стала необхідність проведення аварійно-ремонтних робіт. 

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

Нагадаємо, через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".

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