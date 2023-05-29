Декотрі одесити сьогодні залишилися без водопостачання

Одесит набирає воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE

29 травня протягом дня деякі одесити будуть без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Без води орієнтовно до 15:00 залишилися мешканці наступних вулиць:

Елеваторна

4-й Житомирський провулок

Овідіопольська дорога

Житомирська

Танкістів

Гайова

Прирейкова.

Жителям вулиці Михайлівської водопостачання обіцяють відновити о 18:00.

За інформацією Інфоксводоканалу, причиною відключення стала необхідність проведення аварійно-ремонтних робіт.

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

Нагадаємо, через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".