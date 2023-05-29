Некоторые одесситы сегодня остались без водоснабжения
29 мая в течение дня некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Без воды ориентировочно до 15:00 остались жители следующих улиц:
- Элеваторная
- 4-й Житомирский переулок
- Овидиопольская дорога
- Житомирская
- Танкистов
- Гаево
- Прирейковая.
Жителям улицы Михайловской водоснабжения обещают возобновить в 18:00.
По информации Инфоксводоканала, причиной отключения явилась необходимость проведения аварийно-ремонтных работ.
Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.
Напомним, из-за ночного обстрела в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".