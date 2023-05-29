Некоторые одесситы сегодня остались без водоснабжения

Одессит набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

29 мая в течение дня некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Без воды ориентировочно до 15:00 остались жители следующих улиц:

Элеваторная

4-й Житомирский переулок

Овидиопольская дорога

Житомирская

Танкистов

Гаево

Прирейковая.

Жителям улицы Михайловской водоснабжения обещают возобновить в 18:00.

По информации Инфоксводоканала, причиной отключения явилась необходимость проведения аварийно-ремонтных работ.

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

Напомним, из-за ночного обстрела в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".