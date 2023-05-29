Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Некоторые одесситы сегодня остались без водоснабжения arrow

Некоторые одесситы сегодня остались без водоснабжения

29 мая 2023 12:56
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Некоторые одесситы сегодня остались без водоснабжения
Одессит набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

29 мая в течение дня некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Читайте также:

Без воды ориентировочно до 15:00 остались жители следующих улиц:

  • Элеваторная
  • 4-й Житомирский переулок
  • Овидиопольская дорога
  • Житомирская
  • Танкистов
  • Гаево
  • Прирейковая.

Жителям улицы Михайловской водоснабжения обещают возобновить в 18:00.

По информации Инфоксводоканала, причиной отключения явилась необходимость проведения аварийно-ремонтных работ.

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

Напомним, из-за ночного обстрела в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас