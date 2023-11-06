Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води

Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води

11-18 Лінії (ж/м "Таїрова"),

Академіка Корольова, 42-70, А

Академіка Глушка, 16-26,

Ільфа та Петрова, 9-19,

Левітана, 101-147,

Костанді, 162-196, 197-227.

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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