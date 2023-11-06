Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води
Завтра, 7 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води
- 11-18 Лінії (ж/м "Таїрова"),
- Академіка Корольова, 42-70, А
- Академіка Глушка, 16-26,
- Ільфа та Петрова, 9-19,
- Левітана, 101-147,
- Костанді, 162-196, 197-227.
Бювети у Київському районі
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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