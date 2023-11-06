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Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води

6 листопада 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води
Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 7 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 22:00. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні. 

 Де не буде води

  • 11-18 Лінії (ж/м "Таїрова"),
  • Академіка Корольова, 42-70,  А
  • Академіка Глушка, 16-26,  
  • Ільфа та Петрова, 9-19,
  • Левітана, 101-147,  
  • Костанді, 162-196, 197-227.

Бювети у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

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