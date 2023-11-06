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Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды

6 ноября 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды
Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 7 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • 11-18 Линии (ж/м "Таирова"),
  • Академика Королева, 42-70, А
  • Академика Глушко, 16-26,
  • Ильфа и Петрова, 9-19,
  • Левитана, 101-147,
  • Костанди, 162-196, 197-227.

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.

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