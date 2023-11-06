Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды
Завтра, 7 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
- 11-18 Линии (ж/м "Таирова"),
- Академика Королева, 42-70, А
- Академика Глушко, 16-26,
- Ильфа и Петрова, 9-19,
- Левитана, 101-147,
- Костанди, 162-196, 197-227.
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.
Читайте Новини.LIVE!