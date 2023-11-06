Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды

Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

11-18 Линии (ж/м "Таирова"),

Академика Королева, 42-70, А

Академика Глушко, 16-26,

Ильфа и Петрова, 9-19,

Левитана, 101-147,

Костанди, 162-196, 197-227.

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.