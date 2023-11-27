Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води
Завтра, 28 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води в Одесі
- Французький бульвар — усі будинки;
- пров. Санаторний — усі будинки;
- пров. Шампанський — усі будинки;
- пров. Кренкеля — усі будинки;
- пров. Курортний — усі будинки;
- пров. Дунаєва — усі будинки;
- пров. Каркашадзе — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети у Приморському районі
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
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