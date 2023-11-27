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Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води

27 листопада 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води
Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 28 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде води в Одесі

  • Французький бульвар — усі будинки;
  • пров. Санаторний — усі будинки;
  • пров. Шампанський — усі будинки;
  • пров. Кренкеля — усі будинки;
  • пров. Курортний — усі будинки;
  • пров. Дунаєва — усі будинки;
  • пров. Каркашадзе — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Приморському районі

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;   
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;   
  • ​Академічна, 11ю;   
  • ​Ольгіївська, 37ю;   
  • ​Старопортофранківська, 105ю;   
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);   
  • ​Академічна, 30ю.   

Нагадаємо, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

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