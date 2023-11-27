Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води

Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води в Одесі

Французький бульвар — усі будинки;

пров. Санаторний — усі будинки;

пров. Шампанський — усі будинки;

пров. Кренкеля — усі будинки;

пров. Курортний — усі будинки;

пров. Дунаєва — усі будинки;

пров. Каркашадзе — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Приморському районі

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.