Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды

Люди набирают воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды в Одессе

Французский бульвар — все дома;

пер. Санаторный — все дома;

пер. Шампанский — все дома;

пер. Кренкеля — все дома;

пер. Курортный — все дома;

пер. Дунаева — все дома;

пер. Каркашадзе — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Приморском районе

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

​Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Напомним, в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.