Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды
Завтра, 28 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды в Одессе
- Французский бульвар — все дома;
- пер. Санаторный — все дома;
- пер. Шампанский — все дома;
- пер. Кренкеля — все дома;
- пер. Курортный — все дома;
- пер. Дунаева — все дома;
- пер. Каркашадзе — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Приморском районе
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Напомним, в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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