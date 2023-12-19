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Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води

19 грудня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води
Черга у бювет. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

20 та 21 грудня значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського району попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 04:30 наступного дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде води 

  • 1-й пров. Амундсена,
  • 2-й пров. Амундсена
  • 3-й пров. Амундсена
  • вул. Дача Ковалевського,
  • вул. М. Демченко,
  • вул. Саксаганського, 
  • вул. Горіхова,
  • вул. Садовського,
  • вул. Естафетна,
  • вул. Естонська, 
  • вул. Танфільєва,
  • вул. Якутська,
  • вул. Ямська,
  • вул. Просвіти,
  • вул. Миколи Стражеска,
  • вул. Магнітогорська,
  • пров. Маячний.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Нагадаємо, в 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Додамо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

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