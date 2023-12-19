Аварійні відключення — хто з одеситів залишиться завтра без води

Черга у бювет. Фото: Новини.LIVE

20 та 21 грудня значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського району попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 04:30 наступного дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води

1-й пров. Амундсена,

2-й пров. Амундсена

3-й пров. Амундсена

вул. Дача Ковалевського,

вул. М. Демченко,

вул. Саксаганського,

вул. Горіхова,

вул. Садовського,

вул. Естафетна,

вул. Естонська,

вул. Танфільєва,

вул. Якутська,

вул. Ямська,

вул. Просвіти,

вул. Миколи Стражеска,

вул. Магнітогорська,

пров. Маячний.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Нагадаємо, в 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Додамо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.