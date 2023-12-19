Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды

Очередь в бювет. Фото: Новини.LIVE

20 и 21 декабря значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 04:30 следующего дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

1-й пер. Амундсена,

2-й пер. Амундсена

3-й пер. Амундсена

ул. Дача Ковалевского,

ул. М. Демченко,

ул. Саксаганского,

ул. Ореховая,

ул. Садовского,

ул. Эстафетная,

ул. Эстонская,

ул. Танфильева,

ул. Якутский,

ул. Ямская,

ул. Просвещения,

ул. Николая Стражеско,

ул. Магнитогорская,

пров. Бредовый.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.