Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды
20 и 21 декабря значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 04:30 следующего дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
- 1-й пер. Амундсена,
- 2-й пер. Амундсена
- 3-й пер. Амундсена
- ул. Дача Ковалевского,
- ул. М. Демченко,
- ул. Саксаганского,
- ул. Ореховая,
- ул. Садовского,
- ул. Эстафетная,
- ул. Эстонская,
- ул. Танфильева,
- ул. Якутский,
- ул. Ямская,
- ул. Просвещения,
- ул. Николая Стражеско,
- ул. Магнитогорская,
- пров. Бредовый.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.
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