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Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды

19 декабря 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аварийные отключения — кто из одесситов останется завтра без воды
Очередь в бювет. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

20 и 21 декабря значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 04:30 следующего дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • 1-й пер. Амундсена,
  • 2-й пер. Амундсена
  • 3-й пер. Амундсена
  • ул. Дача Ковалевского,
  • ул. М. Демченко,
  • ул. Саксаганского,
  • ул. Ореховая,
  • ул. Садовского,
  • ул. Эстафетная,
  • ул. Эстонская,
  • ул. Танфильева,
  • ул. Якутский,
  • ул. Ямская,
  • ул. Просвещения,
  • ул. Николая Стражеско,
  • ул. Магнитогорская,
  • пров. Бредовый.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

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