Аварійні відключення — хто з одеситів залишився без води до вечора

Відсутність води у крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 березня, частина одеситів залишилася без води до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути до 21:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Агрономічна — усі будинки;

І. Гена — усі будинки;

Братів Поджіо — усі будинки;

Виїздна — усі будинки;

В'ячеслава Кирилова — усі будинки;

Деревообробна — усі будинки;

Житомирська — усі будинки;

Київське Шоссе — усі будинки;

Миколи Боровського — усі будинки;

Михайла Грушевського — усі будинки;

Овідіопольська Дорога — усі будинки;

Пестеля — усі будинки;

Плієва — усі будинки;

Промислова — усі будинки;

Різдвяна — усі будинки;

Селекційний Інститут — усі будинки;

Степна — усі будинки;

Стовпова — усі будинки;

Танкистів — усі будинки;

Усатово — усі будинки;

Хімічна — усі будинки;

Чапаєва — усі будинки.

Води не буде до 21:00.

Академіка Заболотного 29 — 43, непарні будинки;

Семена Палія, 92 — 96, парні будинки;

Маяковського — усі будинки;

Гоголя — усі будинки.

Води не буде до 16:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.

Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.