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Аварійні відключення — хто з одеситів залишився без води до вечора

20 березня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійні відключення — хто з одеситів залишився без води до вечора
Відсутність води у крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 березня, частина одеситів залишилася без води до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути до 21:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Агрономічна  — усі будинки;
  • І. Гена  — усі будинки;
  • Братів Поджіо  — усі будинки;
  • Виїздна  — усі будинки;
  • В'ячеслава Кирилова  — усі будинки;
  • Деревообробна  — усі будинки;
  • Житомирська  — усі будинки;
  • Київське Шоссе  — усі будинки;
  • Миколи Боровського  — усі будинки;
  • Михайла Грушевського  — усі будинки;
  • Овідіопольська Дорога  — усі будинки;
  • Пестеля  — усі будинки;
  • Плієва — усі будинки;
  • Промислова  — усі будинки;
  • Різдвяна  — усі будинки;
  • Селекційний Інститут  — усі будинки;
  • Степна  — усі будинки;
  • Стовпова  — усі будинки;
  • Танкистів  — усі будинки;
  • Усатово  — усі будинки;
  • Хімічна  — усі будинки;
  • Чапаєва  — усі будинки.

Води не буде до 21:00.

  • Академіка Заболотного 29 — 43, непарні будинки;
  • Семена Палія, 92 — 96, парні будинки;
  • Маяковського — усі будинки;
  • Гоголя — усі будинки. 

Води не буде до 16:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. 

Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
вода
Новини Одеси
відсутність води

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