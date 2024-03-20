Аварійні відключення — хто з одеситів залишився без води до вечора
Сьогодні, 20 березня, частина одеситів залишилася без води до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути до 21:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Агрономічна — усі будинки;
- І. Гена — усі будинки;
- Братів Поджіо — усі будинки;
- Виїздна — усі будинки;
- В'ячеслава Кирилова — усі будинки;
- Деревообробна — усі будинки;
- Житомирська — усі будинки;
- Київське Шоссе — усі будинки;
- Миколи Боровського — усі будинки;
- Михайла Грушевського — усі будинки;
- Овідіопольська Дорога — усі будинки;
- Пестеля — усі будинки;
- Плієва — усі будинки;
- Промислова — усі будинки;
- Різдвяна — усі будинки;
- Селекційний Інститут — усі будинки;
- Степна — усі будинки;
- Стовпова — усі будинки;
- Танкистів — усі будинки;
- Усатово — усі будинки;
- Хімічна — усі будинки;
- Чапаєва — усі будинки.
Води не буде до 21:00.
- Академіка Заболотного 29 — 43, непарні будинки;
- Семена Палія, 92 — 96, парні будинки;
- Маяковського — усі будинки;
- Гоголя — усі будинки.
Води не буде до 16:00
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.
Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.
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