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Аварийные отключения — кто из одесситов остался без воды до вечера

20 марта 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Аварийные отключения — кто из одесситов остался без воды до вечера
Отсутствие воды в кране. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 марта, часть одесситов осталась без воды до позднего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 21:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Агрономическая — все дома;
  • И. Гена — все дома;
  • Братьев Поджио — все дома;
  • Выездная — все дома;
  • Вячеслава Кириллова — все дома;
  • Деревообрабатывающая — все дома;
  • Житомирская — все дома;
  • Киевское Шоссе — все дома;
  • Николая Боровского — все дома;
  • Михаила Грушевского — все дома;
  • Овидиопольская Дорога — все дома;
  • Пестеля — все дома;
  • Плиева — все дома;
  • Промышленная — все дома;
  • Рождественская — все дома;
  • Селекционный Институт — все дома;
  • Степная — все дома;
  • Столбовая — все дома;
  • Танкистов — все дома;
  • Усатово — все дома;
  • Химическая — все дома;
  • Чапаева — все дома.

Воды не будет до 21:00.

  • Академика Заболотного 29–43, непарные дома;
  • Семена Палия, 92–96, парные дома;
  • Маяковского — все дома;
  • Гоголя — все дома.

Воды не будет до 16:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

коммунальные услуги
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ремонт
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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