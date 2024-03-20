Аварийные отключения — кто из одесситов остался без воды до вечера

Отсутствие воды в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 марта, часть одесситов осталась без воды до позднего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 21:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

Агрономическая — все дома;

И. Гена — все дома;

Братьев Поджио — все дома;

Выездная — все дома;

Вячеслава Кириллова — все дома;

Деревообрабатывающая — все дома;

Житомирская — все дома;

Киевское Шоссе — все дома;

Николая Боровского — все дома;

Михаила Грушевского — все дома;

Овидиопольская Дорога — все дома;

Пестеля — все дома;

Плиева — все дома;

Промышленная — все дома;

Рождественская — все дома;

Селекционный Институт — все дома;

Степная — все дома;

Столбовая — все дома;

Танкистов — все дома;

Усатово — все дома;

Химическая — все дома;

Чапаева — все дома.

Воды не будет до 21:00.

Академика Заболотного 29–43, непарные дома;

Семена Палия, 92–96, парные дома;

Маяковского — все дома;

Гоголя — все дома.

Воды не будет до 16:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.