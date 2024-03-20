Аварийные отключения — кто из одесситов остался без воды до вечера
Сегодня, 20 марта, часть одесситов осталась без воды до позднего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 21:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Агрономическая — все дома;
- И. Гена — все дома;
- Братьев Поджио — все дома;
- Выездная — все дома;
- Вячеслава Кириллова — все дома;
- Деревообрабатывающая — все дома;
- Житомирская — все дома;
- Киевское Шоссе — все дома;
- Николая Боровского — все дома;
- Михаила Грушевского — все дома;
- Овидиопольская Дорога — все дома;
- Пестеля — все дома;
- Плиева — все дома;
- Промышленная — все дома;
- Рождественская — все дома;
- Селекционный Институт — все дома;
- Степная — все дома;
- Столбовая — все дома;
- Танкистов — все дома;
- Усатово — все дома;
- Химическая — все дома;
- Чапаева — все дома.
Воды не будет до 21:00.
- Академика Заболотного 29–43, непарные дома;
- Семена Палия, 92–96, парные дома;
- Маяковского — все дома;
- Гоголя — все дома.
Воды не будет до 16:00
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.
Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.
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