Аварійні відключення — мешканці Одещини залишаться завтра без води

Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 21:00. А у передмісті роботи планують завершити до 23:30.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води в Одесі

вул. Л.Шмідта — усі будинки;

вул. Пантелеймонівська — усі будинки;

вул. Гімназійна — усі будинки;

Італійський б-р — усі будинки;

вул. Маріїнська — усі будинки;

пров. Орликова — усі будинки;

вул. Ямчитського — усі будинки;

пров. Штабний — усі будинки.

Де не буде води в Одеській області

с. Крижанівка,

с. Ліски,

с. Фонтанка,

ТРЦ "Рів'єра",

с. Вапнярка,

с. Нова Дофінівка.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.