Аварійні відключення — мешканці Одещини залишаться завтра без води
Завтра, 21 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 21:00. А у передмісті роботи планують завершити до 23:30.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води в Одесі
- вул. Л.Шмідта — усі будинки;
- вул. Пантелеймонівська — усі будинки;
- вул. Гімназійна — усі будинки;
- Італійський б-р — усі будинки;
- вул. Маріїнська — усі будинки;
- пров. Орликова — усі будинки;
- вул. Ямчитського — усі будинки;
- пров. Штабний — усі будинки.
Де не буде води в Одеській області
- с. Крижанівка,
- с. Ліски,
- с. Фонтанка,
- ТРЦ "Рів'єра",
- с. Вапнярка,
- с. Нова Дофінівка.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.
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