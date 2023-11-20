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Аварійні відключення — мешканці Одещини залишаться завтра без води

20 листопада 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — мешканці Одещини залишаться завтра без води
Черга у бювет за водою. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 21 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 21:00. А у передмісті роботи планують завершити до 23:30. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде води в Одесі

  • вул. Л.Шмідта — усі будинки;
  • вул. Пантелеймонівська — усі будинки;
  • вул. Гімназійна — усі будинки;
  • Італійський б-р — усі будинки;
  • вул. Маріїнська — усі будинки;
  • пров. Орликова — усі будинки;
  • вул. Ямчитського — усі будинки;
  • пров. Штабний — усі будинки.

Де не буде води в Одеській області 

  • с. Крижанівка,  
  • с. Ліски,  
  • с. Фонтанка, 
  • ТРЦ "Рів'єра",
  • с. Вапнярка,  
  • с. Нова Дофінівка.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися. 

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