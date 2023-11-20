Аварийные отключения — жители Одесчины останутся завтра без воды
Завтра, 21 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00. А в пригороде работы планируют завершить к 23:30.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды в Одессе
- ул. Л.Шмидта — все дома;
- ул. Пантелеймоновская — все дома;
- ул. Гимназическая — все дома;
- Итальянский б-р — все дома;
- ул. Мариинская — все дома;
- пер. Орликова — все дома;
- ул. Ямчитского — все дома;
- пер. Штабной — все дома.
Где не будет воды в Одесской области
- с. Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- ТРЦ "Ривьера",
- с. Известняк,
- с. Новая Дофиновка.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сегодня, 20 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может измениться.
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