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Аварийные отключения — жители Одесчины останутся завтра без воды

20 ноября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аварийные отключения — жители Одесчины останутся завтра без воды
Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 21 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00. А в пригороде работы планируют завершить к 23:30.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды в Одессе

  • ул. Л.Шмидта — все дома;
  • ул. Пантелеймоновская — все дома;
  • ул. Гимназическая — все дома;
  • Итальянский б-р — все дома;
  • ул. Мариинская — все дома;
  • пер. Орликова — все дома;
  • ул. Ямчитского — все дома;
  • пер. Штабной — все дома.

Где не будет воды в Одесской области

  • с. Крыжановка,
  • с. Лески,
  • с. Фонтанка,
  • ТРЦ "Ривьера",
  • с. Известняк,
  • с. Новая Дофиновка.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, сегодня, 20 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может измениться.

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