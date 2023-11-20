Аварийные отключения — жители Одесчины останутся завтра без воды

Очередь в бювет за водой. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00. А в пригороде работы планируют завершить к 23:30.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды в Одессе

ул. Л.Шмидта — все дома;

ул. Пантелеймоновская — все дома;

ул. Гимназическая — все дома;

Итальянский б-р — все дома;

ул. Мариинская — все дома;

пер. Орликова — все дома;

ул. Ямчитского — все дома;

пер. Штабной — все дома.

Где не будет воды в Одесской области

с. Крыжановка,

с. Лески,

с. Фонтанка,

ТРЦ "Ривьера",

с. Известняк,

с. Новая Дофиновка.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сегодня, 20 ноября, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может измениться.